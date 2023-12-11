Словацкие автоперевозчики продолжат блокаду границы с Украиной

Словацкие автоперевозчики объявили о продолжении блокады границы с Украиной. Она была приостановлена для встречи с министром транспорта СловакииЙозефом Ражем, а 11 декабря снова возобновится. При этом автобусам и легковым автомобилям препятствий чинить не будут.