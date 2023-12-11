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Словацкие автоперевозчики продолжат блокаду границы с Украиной
Словацкие автоперевозчики объявили о продолжении блокады границы с Украиной. Она была приостановлена для встречи с министром транспорта СловакииЙозефом Ражем, а 11 декабря снова возобновится. При этом автобусам и легковым автомобилям препятствий чинить не будут.
Такую же акцию проведут и в Венгрии. В Польше протесты на границе идут с 6 декабря.
Дальнобойщики требуют восстановить отмененную систему разрешений для коммерческих перевозок из Украины. Часть фур доставляют по железной дороге. Украинские дальнобойщики в Польше тем временем решили устроить "ответную акцию протеста" и заблокировали движение польских машин.
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