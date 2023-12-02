Обостряется ситуация на украинской границе. Словацкие дальнобойщики блокируют пункт пропуска "Вышне-Немецке". Кроме того, практически остановлено движение через 4 КПП на польско-украинской границе. Там сейчас скопилось 2800 грузовиков. В Киеве сообщают, что объем украинского экспорта сократился на 40 %. Водители стоят в очередях по 10 суток. Украинцы даже объявили голодовку. Позже согласились ее прекратить после того, как им пообещали пропускать по 6 машин в час. Пока ситуация остается прежней.



