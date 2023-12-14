Словацкие перевозчики продолжат блокировать въезд фур из Украины как минимум до конца года

Перевозчики в Словакии продолжат блокировать въезд фур из Украины как минимум до конца года. Об этом заявил местный Союз автоперевозчиков, подчеркнув, что обращения предпринимателей, которые заняты в сфере перевозок и терпят убытки из-за украинских компаний, поступают ежедневно.

Главное требование протестующих - отмена льгот для украинских перевозчиков. С теми же призывами выступают и польские водители. Они продолжают протесты и блокируют дороги для украинских грузовиков, несмотря на то что стороны сумели договориться об открытии границы.