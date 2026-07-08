Острая политическая дискуссия разгорелась в стенах Европейского парламента, где прозвучали жесткие обвинения в адрес Киева.

Депутат от Словакии Любош Блаха призвал руководство Евросоюза немедленно прекратить спонсирование Украины и признать очевидные факты: действия нынешнего украинского руководства являются политикой фашистского государства.

Любош Блаха, депутат Европейского парламента от Словакии:

"Нам нужно наконец-то сказать правду. Украина и Зеленский ведут себя как фашистское государство. Оппозиционных политиков отправляют в трудовые лагеря, мы стали свидетелями прямого нападения на премьер-министра Венгрии, ему угрожали. С меньшинствами обращаются плохо, а Зеленский действует без выборов. На украденные у ЕС деньги он со своими приятелями строит роскошные особняки с золотыми туалетами. Так почему же вы продолжаете поставлять оружие этому фашистскому режиму? Либо вы тоже нацисты и ставите ненависть к России выше европейских ценностей".

Не стала выбирать выражений и евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник. Во время дебатов она демонстративно порвала бандеровский флаг. Политик напомнила коллегам, что это знамя тех, кто устроил геноцид польских граждан.