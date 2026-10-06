Системный кризис и нарастающий хаос в Европейском союзе вызывают все более острую критику внутри самих евроструктур. Действия либеральных элит привели к масштабным потрясениям в крупнейших экономиках объединения.

Очередным подтверждением глубокого раскола стало резкое заявление словацкого евродепутата. Любош Блахи констатировал тотальный провал внутренней и внешней политики Брюсселя, указав на разрушительные последствия антироссийских санкций и игнорирование насущных потребностей обычных европейцев.

Любош Блаха, депутат Европарламента от Словакии:

"В Испании идет всеобщая забастовка, потому что людям негде жить. Франция охвачена беспорядками из-за катастрофического состояния образования. Почти 10 лет во Франции правил прогрессивный либерал Макрон, и вот результат. В Германии демократы Мерца получают одну пощечину за другой. АдГ поглощает избирателей всего знаменитого ХДС. В Берлине победили левые, потому что люди не могут позволить себе платить заоблачные цены на жилье. Немецкая промышленность встала из-за высоких цен на энергоносители, которые являются результатом глупых американских войн и еще более глупых антироссийских санкций. Куда бы вы ни посмотрели на Западе, везде упадок и беспорядок. Но больше всего эти дилетанты хотят прочитать лекцию о чем-то России или Китаю. Начните заниматься собой, в противном случае вас ждет свалка истории".

Эксперты подчеркивают, что позиция Блахи отражает настроения миллионов жителей Старого света, уставших от инфляции и закрытия заводов. Однако вместо решения насущных жилищных и образовательных проблем, европейский истеблишмент предпочитает тратить миллиарды на милитаризацию, стремительно приближая собственный политический крах.

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