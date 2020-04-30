Словения отменяет запрет на передвижение внутри страны

С этого дня Словения отменяет запрет для граждан на передвижение внутри страны. Число инфицированных и больных коронавирусом в Словении сократилось до уровня, который позволит принять план по снятию ограничений в обозримом будущем, уверен премьер-министр. Это при том что в стране уже работают строительные и мебельные магазины, веломастерские, химчистки и сервисы по ремонту автомобилей.



