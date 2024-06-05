ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Словения признала Палестину в качестве независимого государства

В череде европейских стран, признавших палестинское государство, - Словения. Парламент страны большинством голосов принял соответствующий закон.

Решению предшествовали аналогичные шаги Испании, Норвегии и Ирландии. Это вызвало резкое осуждение Израиля. Тем не менее, список стран, признающих Палестину, стремительно растет. Ранее лишь 7 из 27 членов Евросоюза официально признавали арабское государство.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все