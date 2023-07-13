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Слово там держат недолго: "НАТО не должен расширяться на восток ни формально, ни неофициально", - говорили в США
Вильнюс уже принял двухдневный саммит НАТО. Данное событие заставило нас вспомнить, как вообще себя вела западная "роза ветров" последние десятилетия, в том числе после распада СССР и стран Варшавского договора.
Ну а потом - в буквальном смысле галопом по Европам. Блок стал стремительно расширяться. На момент создания это был военный союз Северной Америки и лишь Западной Европы. В 21 веке альянс включил в себя большую часть Старого Света.
Советскому Союзу уже на исходе Холодной войны чего только не обещали. Например: вы нам - согласие на воссоединение Германии, мы вам - обещание не расширяться на восток.
И решающих доказательств лжи есть сразу несколько.
Во-первых, стенограмма переговоров Горбачева с Госсекретарем США Джеймсом Бейкером.
Еще одно прямое доказательство найдено в британских архивах.
Там же представитель ФРГ заявил, что альянс не будет расширяться за пределы реки Одер, в связи с чем Польше не могут предложить членство в НАТО. Обещание длилось недолго: уже в 1994 году Вашингтон и Брюссель инициировали вступление в НАТО почти всего постсоветского блока.
Сотни конфликтов, миллионы жертв - где НАТО, там всегда беда и разруха. О том, кого бомбил и куда вторгался альянс, смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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