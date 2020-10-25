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Сложная ситуация по-прежнему в Карабахе
Минувшим днем бои вспыхивали эпизодически: стороны конфликта вели артиллерийскую дуэль в окрестностях трех населенных пунктов. Здесь по-прежнему гибнут мирные жители: в азербайджанской Гяндже жертвой обстрелов стал подросток-россиянин. Официальный Баку информирует, что за месяц войны погибли 65 и ранены без малого 300 граждан.
Из Степанакерта сообщают о 37 погибших и 118 раненых. 90 тысяч человек стали беженцами. Систематических обстрелов мирных кварталов стороны не ведут, но шальные снаряды и даже ракеты часто сами выбирают себе цели. Переговоров об установлении мира участники конфликта до сих пор не начали. Единственно, как заявляется, изучается возможность ввода в Карабах миротворцев.
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