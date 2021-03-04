Сложной остается ситуация с коронавирусом в мире

Германия приняла решение продлить карантин до конца марта. Правда, для некоторых федеральных земель власти сделают исключение. В регионах с низким уровнем заболеваемости уже с 8 марта начнут открываться некоторые магазины розничной торговли, косметические студии и автошколы. Смягчаются и ограничения социальных контактов - в квартирах смогут встречаться до пяти человек из двух разных домохозяйств.



Во Франции правительство обещает пока не вводить карантинные ограничения в Париже и столичном регионе. Однако несколько других французских департаментов по-прежнему в критической ситуации. А в Италии опять частично закрываются школы. Из-за обнаруженных новых штаммов коронавируса в стране за сутки фиксируют порядка 15 тысяч заболевших.