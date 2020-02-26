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Случаи заражения коронавирусом фиксируют в новых странах

Сразу в нескольких странах зафиксировали первые случаи заражения новым типом коронавируса. В Румынию несколько недель назад мужчина вернулся из Италии. Кроме того, первый случай заболевания Сovid-19 диагностировали бразильские врачи. Заболевшим оказался 61-летний мужчина, также недавно прибывший из итальянской Ломбардии. В приграничном швейцарском кантоне Тичино тоже появился заболевший. Несмотря на это, закрывать границы в Италии не намерены.


Италия - третья страна по количеству заболевших Сovid-19

После Южной Кореи Италия стала третьей страной в мире по количеству пораженных коронавирусом. Их уже более 320-ти. Большая часть заболевших выявлена в северных регионах Италии, несколько случаев есть также в Риме и на Сицилии.

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