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Случай лихорадки Эбола подтвержден на востоке Уганды

Случай лихорадки Эбола подтвержден на востоке Уганды

Министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг рассказала, что в городе Джинджа на востоке страны был подтвержден случай лихорадки Эбола, пишет sb.by.

Власти изо всех сил пытаются сдержать высокоинфекционную и смертельную геморрагическую лихорадку с тех пор, как 20 сентября была объявлена эпидемия. Сообщается, что вспышка впервые распространилась на новый регион страны из центральной Уганды.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Уганде зарегистрировано в общей сложности 135 подтвержденных случаев заболевания и 53 случая смерти.

В Уганде циркулирует суданский штамм лихорадки Эбола, против которой не существует проверенной вакцины, в отличие от более распространенного заирского штамма, распространившегося во время недавних вспышек в соседней Демократической Республике Конго.

Reuters акцентирует, что обычно Эбола убивает около половины людей, которые ею заражаются.

Фото:pixabay.com

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