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Случайно ли саммит НАТО состоялся в Вильнюсе?
Президенты Литвы, Латвии и Польши умоляют НАТО укрепить восточный фланг альянса в связи с размещением в Беларуси ядерного оружия. Переводя на человеческий язык, они хотят еще больше военных баз вокруг нашей страны. Кажется, куда уж больше? Их и так почти четыре десятка! Мечтают о переброске 300 тысяч солдат. Вот так, получается, выглядит обещание НАТО, данное Горбачеву, не расширяться на восток. Русские вывели войска из Восточной Европы. США - нет. Русских военных баз в Европе нет, а натовские уже и у белорусских границ. Вот такое "честное" американское слово! Да еще саммит НАТО недавно прошел в Вильнюсе - некогда белорусском городе.
О том, случайно ли саммит НАТО состоялся в Вильнюсе, рассказал российский военный эксперт Виктор Баранец.
Виктор Баранец:
Это связано с географическим размещением этого города и с политическим настроем власти этой республики. И в определенной мере это месседж России и Беларуси, что вот мы тут рядом топчемся с вашими границами. В общем, это такой недобрый знак.
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