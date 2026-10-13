Случится что-то еще: эксперт предрек Франции новые потрясения

Франция входит в период турбулентности, который продлится до выборов, но даже после них - стабильности в стране ждать не стоит. Мнение эксперта.

Александр Каргин, востоковед, политолог-американист:

"Я думаю, они будут нарастать и станут фоном предвыборной кампании во Франции. Скорее всего, к Новому году эти протесты завершатся, но затем случится что-то еще. Во Франции идет серьезный внутренний конфликт между правыми и левыми. Надо понимать, что протестное движение поддерживают определенные силы - например, тот же Меланшон и другие левые политики. Кроме того, в Европе обострились проблемы с миграцией, доступностью жилья и образованием. Все эти кризисные явления, характерные для ЕС в целом, во Франции проявляются особенно выпукло. Поэтому в дальнейшем стоит ждать новых поводов для недовольства. Франция входит в период турбулентности, который продлится до самих выборов. Но и выборы станут лишь новой точкой бифуркации - не стоит думать, что после них все сразу наладится".