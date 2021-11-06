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Служба безопасности Грузии считает, что Михаил Саакашвили планирует госпереворот прямо из тюрьмы
Михаил Саакашвили планирует госпереворот прямо из тюрьмы. Об этом заявила служба госбезопасности Грузии. По данным ведомства, экс-президент дает соответствующие указания оппозиции. Определенные политические группы планируют заблокировать здание парламента Грузии, аппарата правительства, администрации президента и ряда министерств, а также перекрыть дороги к тюрьме, где содержится Саакашвили. Сегодня там запланирован митинг. Минюст Грузии, к слову, рекомендовал провести суд по делу Саакашвили в тюрьме из-за его безопасности.
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