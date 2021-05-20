Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание депутата Т. Козака

Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили политика в розыск по подозрению в совершении государственной измены. Охота на оппозиционного политика проходит на фоне сегодняшней пресс-конференции Владимира Зеленского.