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Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание депутата Т. Козака

Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили политика в розыск по подозрению в совершении государственной измены. Охота на оппозиционного политика проходит на фоне сегодняшней пресс-конференции Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский подводит итоги двух лет президентства

Владимир Зеленский подводит в Киеве итоги двухлетнего нахождения на посту главы государства. Мероприятие проходит в здании авиазавода "Антонов". Как сообщают местные СМИ, у входа представители националистических организаций устроили пикет. Они требуют у Зеленского ответов на "неудобные вопросы". Незаготовленные заранее вопросы задают и обычные граждане Украины.


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