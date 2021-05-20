3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание депутата Т. Козака
Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили политика в розыск по подозрению в совершении государственной измены. Охота на оппозиционного политика проходит на фоне сегодняшней пресс-конференции Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский подводит итоги двух лет президентства
Владимир Зеленский подводит в Киеве итоги двухлетнего нахождения на посту главы государства. Мероприятие проходит в здании авиазавода "Антонов". Как сообщают местные СМИ, у входа представители националистических организаций устроили пикет. Они требуют у Зеленского ответов на "неудобные вопросы". Незаготовленные заранее вопросы задают и обычные граждане Украины.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все