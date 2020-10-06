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Служба госбезопасности Азербайджана заявила о перехвате радиопереговоров террористов
В том, что ослабленная революциями земля будет пылать огнем конфликтов, история сомнений не оставляет. Так, когда-то Армения ступила на эту дорогу. Сейчас выстрелы и взрывы сотрясают Нагорный Карабах.
Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабную наступательную операцию на южном направлении в Нагорном Карабахе. Это сообщили в Минобороны Армении. Число жертв в регионе растет с обеих сторон. С начала последней эскалации конфликта погибли более 40 мирных жителей, свыше 200 граждан получили ранения. Данные озвучили в ООН.
Служба внешней разведки России сообщила о тысячах сирийских радикалов, которые воюют в Нагорном Карабахе за деньги. В то же время Служба госбезопасности Азербайджана заявила о перехвате радиопереговоров террористов, связанных с Рабочей партией Курдистана, участвующих в боевых действиях в Карабахе против азербайджанских вооруженных сил.
"По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, "Джебхат ан-Нусра", "Фиркат аль-Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок. Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне".
Стороны конфликта наносят удары с применением артиллерии, тяжелой техники и ракетных комплексов. Буквально несколько часов назад четыре кассетных снаряда разорвались в центре Степанакерта.
Великобритания и Канада поддержали позицию России, США и Франции в призывах немедленно прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Также канцлер Германии провела переговоры с президентом Турции и высказалась в пользу прекращения огня и переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
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