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В столице Латвии запретили акцию в защиту советских памятников
Не оставляют права на светлую память о подвигах красноармейцев жителям Латвии. Служба госбезопасности запретила акцию в защиту советских памятников в Риге из-за якобы "выявленных рисков". Мэр столицы Мартиньш Стакис отметил, что рижские власти будут действовать так, как посоветовали спецслужбы. В стране развернулось настоящее противостояние после того, как Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям Риги. Местные жители вышли на масштабную акцию протеста. Не обошлось без задержаний. Возбуждены уголовные дела. Критикует ситуацию бывший глава Риги. Нил Ушаков заявил, что подобное поведение властей Латвии - попытка совершить сакральное жертвоприношение, которое, впрочем, ни к какому положительному результату не приведет.
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