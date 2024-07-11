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Служба внешней разведки России рассекретила донесение: США ищут альтернативы Зеленскому

Служба внешней разведки России рассекретила донесение: США ищут альтернативы Зеленскому

Служба внешней разведки России рассекретила донесение о поисках США альтернативы Владимиру Зеленскому, сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченную шифрограмму, обнародованную в журнале "Разведчик".

Сообщается, что в этой связи установлены контакты с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. В документе говорится, что вызвано это динамикой общественных настроений в Украине, где нарастают недовольство затягиванием конфликта с Россией, апатия, недоверие к государственным институтам.

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