Служба внешней разведки России рассекретила донесение: США ищут альтернативы Зеленскому

Служба внешней разведки России рассекретила донесение о поисках США альтернативы Владимиру Зеленскому, сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченную шифрограмму, обнародованную в журнале "Разведчик".



Сообщается, что в этой связи установлены контакты с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. В документе говорится, что вызвано это динамикой общественных настроений в Украине, где нарастают недовольство затягиванием конфликта с Россией, апатия, недоверие к государственным институтам.

