Спецслужбы США и Великобритании в последние недели де-факто превратили территорию Польши в "логистический хаб" для поставок оружия и переправки в Украину террористов, в том числе с Ближнего Востока. Ранее Минобороны России доложило об уничтожении основных группировок украинских националистов. Однако в Харькове готовится очередная провокация: в одном из частных секторов разместили реактивные системы залпового огня, установки приведены в боевую готовность к обстрелу подразделений российских сил. Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилым кварталам. Людей из домов не выпускают. Известно, что к преступной операции активно подключатся западные журналисты. Госдума приняла законопроект об ответственности за распространение фейков о действиях российских военных и дискредитацию армии.