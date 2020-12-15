Служебная собака научилась выявлять коронавирус

Австрийские военные представили первую служебную собаку, которая научилась выявлять коронавирус. Она безошибочно определяет его наличие на использованных медицинских масках заразившихся людей. Специально обученный пес, бельгийская овчарка Fantasy Forever, уже готова к работе. Этап испытаний завершает и вторая служебная собака, а до конца года уникальным навыкам обучат еще двух четвероногих друзей.