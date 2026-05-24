Несмотря на отсутствие громких публичных заявлений, прошедший визит Дональда Трампа в Китай некоторые эксперты называют историческим. В чем заключаются реальные договоренности между Вашингтоном и Пекином, почему американский лидер уходит от обсуждения тайваньского вопроса и как этот визит связан с поездкой Владимира Путина, рассказал первый секретарь ЦК КПБ Сергей Сыранков в "Актуальном интервью".

Игра без козырей: почему США пришлось менять тон

Визит Трампа действительно можно считать историческим, поскольку он стал первым официальным визитом американского президента в Китай за последние 10 лет. Как отметил Сергей Сыранков, несмотря на отсутствие громких итоговых договоренностей в публичном поле, сегодня можно с уверенностью говорить о гармонизации отношений двух стран. Основной акцент, по мнению эксперта, был сделан именно на налаживании конструктивного диалога.

"Трамп при всех идеологических, экономическом противостоянии сдвинуть и увести куда-то в сторону не сможет, понимая, что Китай - это не только экономика № 2 мира, но и мощнейший центр силы, который диктует свою внешнеполитическую повестку", - подчеркнул Сыранков.

первый секретарь ЦК КПБ Сергей Сыранков

Особо отмечается, что президент США был вынужден корректировать риторику на фоне событий на Ближнем Востоке. Если ранее политики вроде Марко Рубио называли главным врагом коммунистический Китай, а сам Трамп в декабре 2025 года обещал "поставить китайцев на место" с помощью пошлин в 300 %, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

Почему договоренности держат в секрете

В ходе обсуждения прозвучал важный тезис: хотя многие аналитики на Западе называют визит провальным из-за отсутствия видимых соглашений, реальные договоренности существуют. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Трампа сопровождала огромная делегация представителей бизнеса - финансистов и технократов, которых просто так не приглашают.

Почему же эти договоренности не выносятся в публичную плоскость? Дело в том, что публичное признание компромиссов нанесло бы удар по имиджу самого Трампа. Движение MAGA ("Сделаем Америку снова великой") декларирует возвращение всех производств в США. Однако реальные соглашения, в том числе о закупке Китаем американской продукции, предполагают сохранение части производств именно в КНР.

Изменение поведения американского лидера обусловлено глубинными причинами - снижением американской гегемонии, а также внутренним политическим и экономическим кризисом в США.

"Наступило некое прозрение Трампа относительно ситуации в мире. Несмотря на то что американцы пытаются удержаться за позицию гегемона, по факту у них ничего не получается. Идет политическое, экономическое и идеологическое противостояние двух систем - капиталистической и социалистической", - заявил Сергей Сыранков.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

По словам первого секретаря ЦК КПБ, Китай демонстрирует впечатляющие экономические результаты и улучшение качества жизни людей, планомерно идя к цели построения "единой концепции судьбы человечества". Этот идеологический социалистический стержень, который приносит успехи без "крови и грязи", заставляет западные элиты "замыливать" реальность, так как приходит осознание простых американцев: социалистический путь развития возможен и эффективен.

Особое внимание в беседе было уделено тайваньскому вопросу. Трамп во время визита старался максимально уходить от этой темы. Причина кроется в жесткой позиции Пекина.

Отмечается, что еще до визита Трампа китайская сторона четко обозначила "красные линии". Более того, незадолго до приезда американской делегации в Пекине побывали политики с острова Тайвань, которые публично признали, что восхищаются уровнем развития Китая и понимают свое технологическое отставание. Фактически они приняли условия, которые диктует Пекин.

"Трамп среагировал очень быстро, понимая, насколько это болезненный вопрос, который может перечеркнуть все чаяния американцев к переговорам, в том числе и по достижению мира в Персидском заливе. Китай способен влиять на Иран, который является его партнером", - констатировал Сергей Сыранков.

Россия и Китай: сверка часов после визита Трампа

Тот факт, что визит президента России Владимира Путина в Пекин состоялся буквально через несколько дней после визита Трампа, говорит о многом. В ходе обсуждения подчеркивается, что между стратегическими партнерами идет постоянная "сверка часов".

Ключевые темы российско-китайского диалога - урегулирование американо-израильско-иранского конфликта, от которого зависят экономические интересы Москвы и Пекина, а также ситуация вокруг Украины и продолжение специальной военной операции.

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Показательным оказался дипломатический жест председателя КНР. На вопрос Трампа, кто еще из лидеров бывал в официальной резиденции, товарищ Си скромно заметил, что Трамп далеко не первый: незадолго до него там был Путин, а также Александр Лукашенко.