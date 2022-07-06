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Смена риторики: Запад считает, что поддерживать Украину оружием бессмысленно

Страны Запада постепенно приходят к мнению, что поддерживать Украину оружием далее бессмысленно. Поставки идут регулярно, но на продвижение российских Вооруженных сил это никак не влияет, сообщает издание "Телеграф". Отмечается, что к осени западные партнеры Киева и вовсе могут свернуть военную помощь. К слову, изменяется и риторика НАТО. Альянс не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии, заявил заместитель генсека НАТО. Он отметил: "У них есть возможности самим себя защищать".

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