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Смерч под Набережными Челнами разбросал по летному полю учебные самолеты

Смерч пронесся по территории международного аэропорта Бегишево под Набережными Челнами. Кадрами в социальных сетях поделились очевидцы.

Днем 30 июля на Татарстан обрушился шквалистый ветер. Серьезно пострадал и местный аэропорт. Ураган разбросал по летному полю 4 учебных самолета Diamond-42.

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