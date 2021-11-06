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Смертельная давка на музыкальном фестивале в Техасе

Трагедия на массовом мероприятии в Техасе. На музыкальном фестивале ASTROworld, где отдыхали примерно 50 тысяч человек во время выступления рэпера Трэвиса Скотта произошла давка. По меньшей мере 8 человек погибли, еще десятки пострадали.

Из-за чего началась давка, пока неясно. Однако ранее сообщалось, что некоторых гостей фестиваля забирали в больницы с передозировкой и алкогольным отравлением. Второй день проведения фестиваля организаторы решили отменить.

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