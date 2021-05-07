Смертельная перестрелка в Рио-де-Жанейро: 25 жертв

В Бразилии смертельная перестрелка произошла в Рио-де-Жанейро. Во время спецоперации полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было убито 25 человек, в том числе и один правоохранитель. Ранения получили два пассажира метро (поезд в момент перестрелки проезжал мимо). По информации местных СМИ, операция стала рекордной по числу жертв за всю историю города. Причиной для рейда стала информация о бандитской группировке, вербующей для преступной деятельности подростков. Их обучали торговать наркотиками, убивать, грабить и угонять поезда.