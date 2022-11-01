Смертельная трагедия в Сеуле, названы причины

Одной из главных тем информационного поля в эти выходные стала трагедия, произошедшая в сеульском районе Итхэвон. В давке погибло более 150 человек, среди которых свыше 20 иностранцев, передает sb.by.

Люди, пришедшие отпраздновать Хэллоуин, собрались в узком переулке. По данным ряда корейских СМИ, смертельное столпотворение образовалось после того, как большая группа направилась к одному из баров, узнав, что там может отдыхать местная знаменитость. Подавляющее большинство жертв - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Помимо погибших и пострадавших, более 3,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести, родные ничего о них не знают. Так что же спровоцировало трагедию?

Ковидный след

Переулок шириной 4 метра соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены популярные рестораны. Дорога, сужаясь, спускается вниз, а покрытие там, по информации, опубликованной в СМИ, неровное. Как сообщали очевидцы, там валялся мусор, было скользко - вроде разлили алкоголь. По словам спасателей, люди из задней части переулка могли легко споткнуться и упасть, задавив стоявших впереди. Это, в свою очередь, вызвало эффект домино и очень сильную давку у выхода из переулка. Трагедия стала крупнейшей по количеству жертв для Южной Кореи с 2014 года, когда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.

Проблема случившегося, впрочем, вероятно, таится гораздо глубже.

Празднование Хэллоуина в Сеуле стало первым массовым мероприятием после отмены ковидных ограничений. По данным полиции, в тот день в районе Итхэвон одновременно происходило несколько вечеринок, были открыты кафе, рестораны и клубы, что вызвало небывалый ажиотаж среди местного населения и туристов. На момент ЧП там находилось около 100 тысяч человек. Спасатели предпринимали многочисленные попытки вытащить людей из переулка, но не вышло. Участники мероприятия в буквальном смысле были вдавлены друг в друга. Иначе говоря, людям попросту "снесло голову" от так называемой свободы действий после многочисленных и длительных запретов и ограничений.

Невольно вспоминается опыт Беларуси в борьбе с коронавирусной инфекцией. Наш Президент оказался прав, когда не ввел режим карантина, не остановил работу предприятий и заводов, а желающие могли посещать различные культурные заведения с соблюдением мер безопасности. А ведь сколько криков и истерики в западных и оппозиционных СМИ было по этому поводу, сколько нашу страну и главу государства критиковали европейские чиновники.

Печальные уроки

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал случившееся "катастрофой, которая никогда не должна была произойти". Он объявил в стране общенациональный траур до субботы, 5 ноября. Власти пообещали выплатить членам семей погибших компенсацию и оплатить похороны. Пострадавшим возместят расходы на лечение. Как пишет газета "Чунан ильбо", отсутствие конкретного организатора, ответственного за проведение массового празднования Хэллоуина, а также подготовки полиции и экстренных служб к регулированию движения больших потоков людей сыграло свою роль в случившемся. Министр внутренних дел Республики Корея Ли Сан Мин заявлял, что развертывание дополнительных сил полиции вряд ли предотвратило бы давку. Но власти могли бы обратить внимание на фотографии переполненных переулков в этом районе в прошлом году по случаю Хэллоуина. Правда, никто этим вопросом не озаботился. Научит ли эта история кого-то теперь? Хотелось бы надеяться.

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