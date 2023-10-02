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Смертельная вечеринка: 13 человек погибли в ночном клубе в Испании

На юго-востоке Испании загорелся ночной клуб. По сообщениям местных СМИ, в результате инцидента в городе Мурсия погибли 13 человек. Еще четверо пострадали. 18 - числятся пропавшими без вести, продолжаются их поиски. Причина возгорания пока неизвестна. Все развлекательные учреждения в городе работу приостановили, объявлен трехдневный траур.

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