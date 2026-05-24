Смертельно опасная лихорадка Эбола выходит из-под контроля

Смертельно опасная лихорадка Эбола свирепствует в Африке. Число жертв инфекции уже превысило 200 человек, а зараженных почти 900.

От редкого штамма вируса умирает каждый второй зараженный.

Вспышка заболевания может оказаться куда более масштабной. Всемирная организация здравоохранения повысила до максимального уровень риска распространения для Демократической Республики Конго, под угрозой - и другие страны континента.