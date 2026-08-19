Смертельное ДТП в Турции: четыре человека погибли при падении микроавтобуса в овраг

Смертельная авария в Турции. В провинции Сивас в результате падения пассажирского микроавтобуса в кювет погибли 4 человека, еще 10 получили ранения.





Погибли 4 человека, еще 10 получили ранения

По информации СМИ, на сложном участке дороги водитель внезапно потерял управление, после чего машина на высокой скорости протаранила металлическое ограждение и рухнула в обрыв.



Четверых пострадавших, находящихся в крайне тяжелом состоянии, эвакуировали вертолетами.