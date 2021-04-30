Смертельное ДТП на Ставрополье

Трагическая новость. Пятеро детей от 12 до 14 лет погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Там столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль. Всего в автобусе находились 18 пассажиров - 14 детей и четверо взрослых. Авария могла произойти из-за опрокидывания грузовика во время маневра на дороге. Большегруз придавил микроавтобус.