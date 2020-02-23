Смертельное ДТП в Калифорнии

ЧП на севере Калифорнии! Там перевернулся пассажирский автобус - погибли 3 человека, еще 18 пострадали. Водитель, судя по всему, не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Авария произошла на оживленной трассе и привела к значительным перебоям с движением на автомагистрали.