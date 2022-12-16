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Смертельное ДТП в Хабаровском крае
Белорусов среди вахтовиков, пострадавших в крупном ДТП в Хабаровском крае, нет. Об этом сообщили в посольстве нашей страны в России. Авария произошла утром недалеко от села Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса не справился с управлением на повороте, машина съехала в кювет и упала на бок. Погибли 8 человек, еще 22 пострадали, из них трое в тяжелом состоянии.
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