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Смертельное ДТП в Мексике

Крупное ДТП в Мексике. В пригороде Мехико столкнулись три автобуса. В результате аварии погибли не менее 11 человек, еще около 30 получили ранения. Примечательно, что все три водителя транспортных средств скрылись с места происшествия. По предварительной версии, причиной ДТП стало грубое нарушение ими правил дорожного движения.

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