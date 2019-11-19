Смертельное ДТП в Мексике

Крупное ДТП в Мексике. В пригороде Мехико столкнулись три автобуса. В результате аварии погибли не менее 11 человек, еще около 30 получили ранения. Примечательно, что все три водителя транспортных средств скрылись с места происшествия. По предварительной версии, причиной ДТП стало грубое нарушение ими правил дорожного движения.



