Смертельное ДТП в Пакистане

Страшное ДТП в Пакистане - около 40 человек сгорели заживо в автобусе в провинции Белуджистан. Машина врезалась на большой скорости в столб, рухнула в овраг и загорелась. Удалось спасти лишь четверых - они получили ранения и ожоги. Всего в салоне было 48 человек - опознание погибших затруднено тем, что тела сильно обгорели. Причиной аварии в полиции называют превышение скорости.