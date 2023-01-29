3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Смертельное ДТП в Пакистане
Страшное ДТП в Пакистане - около 40 человек сгорели заживо в автобусе в провинции Белуджистан. Машина врезалась на большой скорости в столб, рухнула в овраг и загорелась. Удалось спасти лишь четверых - они получили ранения и ожоги. Всего в салоне было 48 человек - опознание погибших затруднено тем, что тела сильно обгорели. Причиной аварии в полиции называют превышение скорости.
И еще одна трагедия - на одном из озер Пакистана перевернулась лодка с учениками религиозной школы. 10 из них считаются погибшими. Из воды смогли достать только шесть тел. Еще четверо подростков в критическом состоянии. Поисковая операция продолжается.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов