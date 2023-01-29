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Смертельное ДТП в Пакистане

Страшное ДТП в Пакистане - около 40 человек сгорели заживо в автобусе в провинции Белуджистан. Машина врезалась на большой скорости в столб, рухнула в овраг и загорелась. Удалось спасти лишь четверых - они получили ранения и ожоги. Всего в салоне было 48 человек - опознание погибших затруднено тем, что тела сильно обгорели. Причиной аварии в полиции называют превышение скорости.

И еще одна трагедия - на одном из озер Пакистана перевернулась лодка с учениками религиозной школы. 10 из них считаются погибшими. Из воды смогли достать только шесть тел. Еще четверо подростков в критическом состоянии. Поисковая операция продолжается.

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