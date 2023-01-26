Смертельное ДТП в России: погибли 9 человек

Девять человек погибли в ДТП в Тульской области. Там столкнулись микроавтобус с грузовиком. По предварительной информации, спровоцировал аварию водитель микроавтобуса. Он выехал на встречную полосу под большегруз с цистерной. Фура от удара съехала в кювет, микроавтобус перевернулся, получив серьезные механические повреждения. Спасатели в течение часа доставали из искореженного металла тела погибших. Уже установлено, что водитель микроавтобуса был трезв. Обстоятельства выясняются.