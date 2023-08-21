Смертельное ДТП в Турции

Пассажирский автобус попал в аварию в турции. Сообщается о 12 погибших. Еще 19 ранены, двое в критическом состоянии. Автобус следовал из Сиваса в Стамбул. В районе города Чаркишла водитель не справился с управлением, машина съехала со встречной дороги и упала в овраг. На место происшествия направлены бригады скорой медицинской помощи, жандармерии и полиции. Выясняются обстоятельства ДТП, в том числе - находились ли среди пассажиров иностранные граждане.