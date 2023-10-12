Смертельное ДТП в Венгрии с нелегальными мигрантами - водитель попытался скрыться

Смертельное ДТП в Венгрии с нелегальными мигрантами. На машине были французские номера. Водитель не остановился для проверки документов и попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в дерево. Два человека погибли, шестеро получили ранения. Напомним, Венгрия высылает нелегалов обратно в Сербию, которая не входит в ЕС, однако они пытаются прорваться через границу любыми способами.