Смертельный шторм обрушился на северо-запад Пакистана. Стихия унесла жизни как минимум 25 человек и еще 145 ранены. Ветер снес инфраструктуру городов и поселений, многие остались без крова. На этом беды не заканчиваются. Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана сообщило, что очередной сильный и интенсивный циклон со скоростью ветра свыше 150 км/ч движется в сторону юга страны. Премьер-министр поручил принять чрезвычайные меры. Нынешние катаклизмы напоминают о прошлогоднем стихийном бедствии, когда Пакистан настигли муссонные дожди и наводнения: погибли более 1 700 человек, 8 млн местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.