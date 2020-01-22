Смертельный вирус добрался до США. Созывается экстренное заседание ВОЗ

Первый случай заболевания новым типом пневмонии обнаружили в штате Вашингтон. Инфицированный мужчина не так давно вернулся из китайского города Ухань, где впервые поставили этот диагноз.







В Китае из-за коронавируса погибли 9 человек

Тем временем число погибших из-за коронавируса в Китае возросло до 9. Заболели 440 человек. Вирус зафиксировали в 14 регионах Поднебесной, а также за пределами страны - в Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии и Филиппинах. Сегодня Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании оценит, является ли новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Число скончавшихся от нового типа вируса в Китае возросло до 17 человек, а количество инфицированных составило 444 человека, сообщают власти КНР.Ранее было известно о 9 погибших.

Главврач Боткинской больницы подтвердил подозрение о первом случае коронавируса.Пассажира, прилетевшего из Шанхая, везут из Пулково в инфекционную больницу.

Мужчина сам обратился в медпункт аэропорта Пулково. У него была высокая температура. Гражданин России долго проживал на территории Китая и прилетел в Петербург из Шанхая с пересадками в Пекине, Красноярске и Москве.

Врачи решили доставить пассажира в больницу, где у него возьмут все необходимые анализы на наличие или отсутствие коронавируса.

Подписывайтесь на Telegram-канал