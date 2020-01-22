3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Смертельный вирус добрался до США. Созывается экстренное заседание ВОЗ
Первый случай заболевания новым типом пневмонии обнаружили в штате Вашингтон. Инфицированный мужчина не так давно вернулся из китайского города Ухань, где впервые поставили этот диагноз.
В Китае из-за коронавируса погибли 9 человек
Тем временем число погибших из-за коронавируса в Китае возросло до 9. Заболели 440 человек. Вирус зафиксировали в 14 регионах Поднебесной, а также за пределами страны - в Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии и Филиппинах. Сегодня Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании оценит, является ли новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.
Число скончавшихся от нового типа вируса в Китае возросло до 17 человек, а количество инфицированных составило 444 человека, сообщают власти КНР.Ранее было известно о 9 погибших.
Главврач Боткинской больницы подтвердил подозрение о первом случае коронавируса.Пассажира, прилетевшего из Шанхая, везут из Пулково в инфекционную больницу.
Мужчина сам обратился в медпункт аэропорта Пулково. У него была высокая температура. Гражданин России долго проживал на территории Китая и прилетел в Петербург из Шанхая с пересадками в Пекине, Красноярске и Москве.
Врачи решили доставить пассажира в больницу, где у него возьмут все необходимые анализы на наличие или отсутствие коронавируса.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Есть чем поделиться? Пишите
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
Политика
Все
Общество
Все
Почти 87 лет на карте - из чего сейчас складывается Минская область
С какой целью администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами вглубь России
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все