Смертность в "наркотических" ДТП в Великобритании удвоилась

В Великобритании бьют тревогу: вождение под наркотиками впервые обогнало пьяную езду. За последние три года число таких нарушений выросло почти на треть, а количество смертельных ДТП с 2015 года удвоилось.

В зоне особого риска - молодежь. Среди водителей в возрасте от 17 до 24 лет лишь у 6 % есть права, но на них приходится пятая часть всех нарушений. Поколение зумеров массово отказывается от алкоголя, но выбирает другую зависимость, ошибочно считая вещества безопасными для поездок.

Полиция королевства отвечает жестко, массово внедряя экспресс-тесты по слюне прямо на дорогах.