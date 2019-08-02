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Смертные приговоры в отношении двух человек привели в исполнение в Японии

Имена казненных не разглашаются. В последний раз высшую меру там применяли в декабре прошлого года. Сейчас смертной казни в Японии ожидают свыше сотни человек. Как правило, такие приговоры приводятся в исполнение через повешение, но не сразу, а через несколько лет после решения суда.

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