Смертные приговоры в отношении двух человек привели в исполнение в Японии

Имена казненных не разглашаются. В последний раз высшую меру там применяли в декабре прошлого года. Сейчас смертной казни в Японии ожидают свыше сотни человек. Как правило, такие приговоры приводятся в исполнение через повешение, но не сразу, а через несколько лет после решения суда.



