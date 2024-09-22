Смертоносное наводнение произошло в Чаде

В результате сезона наводнений в Чаде погибли свыше полутысячи человек - цифра вряд ли окончательная.



Больше всего жертв (83) приходится на северную область - Тибести, расположенную в центре пустыни Сахара.



Стихийное бедствие охватило все 23 региона страны, пострадали свыше 318 тыс. семей. Разрушены около 212 тыс. жилых домов, уничтожены посевы на площади примерно 357 тыс. га.



Власти продолжают работу по ликвидации последствий, в столице и других городах созданы пункты временного размещения беженцев, идет бесплатная раздача продовольствия.