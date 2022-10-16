Смертоносное наводнение на Крите

Мощное наводнение накрыло греческий Крит. Причиной стали сильные дожди. Ливни затопили улицы острова, превратив их в реки. Около десятка автомобилей унесло прямо в море. Погибли 2 человека, еще несколько пропали без вести. К поиску людей привлекли береговую охрану. Больше всего пострадал приморский город Агия Пелагия примерно в 25-ти километрах к северо-западу от столицы острова Ираклиона. Местный аэропортзакрыт.