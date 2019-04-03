Смертоносный циклон. Мозамбик на грани эпидемии холеры

В Мозамбике устраняют последствия тропического циклона "Идай". Погибли почти 600 человек. Последствия стихии затронули около миллиона граждан страны. Медики опасаются возникновения эпидемии холеры. Из-за стихийного бедствия сотни тысяч людей остались без крова. Многие были вынуждены использовать грязную воду. Циклон обрушился на юго-восточное побережье Африки в марте.