СМИ: Британия зимой будет полагаться на дорогой СПГ из США

Великобритания рискует остаться без газа и тепла в разгар предстоящей зимы. Как пишет Telegraph, на фоне прогнозов о суровых морозах и после закрытия ключевого хранилища стране придется полагаться на дорогостоящий импорт СПГ из США.

Это неизбежно спровоцирует резкий рост и без того огромных счетов за электроэнергию для миллионов британских семей.

Примечательно, что даже при полном заполнении оставшихся хранилищ, в случае серьезных холодов этого запаса хватит всего на 9 дней.

По оценкам аналитиков, правительство оказалось в тупике - внятного плана по спасению населения от замерзания на сегодняшний день попросту нет.