Поиск
3.30 RUB
3.57 USD
3.77 EUR
Минск
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Экономика
Политика
Президент
Общество
Регионы
Здоровье
Технологии
Культура
Происшествия
Спорт
В мире
Телеграм новости
Кругозор
Европа
Китай
США
Украина
Россия
Ближний Восток
Главная страница
/
Новости
/
В мире
СМИ: Еврокомиссия приступила к изменению правил депортации нелегальных мигрантов
9 часов назад
Евросоюз
Еврокомиссия
Президент
Все
Главным редактором Издательского дома "Звязда" назначена Ольга Ануфриева
9 часов назад
Дмитрий Радивоник стал заместителем председателя ГТК
9 часов назад
Президент Беларуси одобрил назначения в руководстве ряда министерств
9 часов назад
Лукашенко раскритиковал белорусский кинематограф: Это просто позорище и недопустимо
10 часов назад
Политика
Все
МИД Беларуси выразил поддержку Сирии по стабилизации ситуации и отражению террористической угрозы
11 часов назад
Кочанова пригласила коллег из МПА СНГ принять участие в наблюдении за выборами в Беларуси
12 часов назад
Беларусь и Россия предложили вариант документа Евразийской хартии многообразия
13 часов назад
Крупнейшие провалы британских политиков - 2 декабря в "Понятной политике"
30.11.2024
15:58
МИД Беларуси поддержал усилия палестинского народа по построению независимого государства
29.11.2024
20:12
Общество
Все
Агента СБУ с позывным Мангуст в Беларуси приговорили к 10 годам
3 часа назад
Главная и настоящая роль Руслана Чернецкого. Нового министра культуры представили коллективу
5 часов назад
Воинское мастерство и главные мероприятия будущего года. Учебный год стартовал в ВС Беларуси
5 часов назад
Без земли никак! Лидеров жатвы чествовали в Оршанском районе
5 часов назад
Экономика
Все
Почти 40 млрд белорусских рублей заработал Минск на экспорте товаров и услуг
15 часов назад
В Беларуси сделают ставку на сады высочайшего класса и лежкие сорта яблок
24 часа назад
Без перехода на высокие технологии обеспечивать рост в АПК будет сложно - Головченко
01.12.2024
22:18
Попытки изоляции Беларуси, выдавливания с мировых рынков провалились - Головченко
01.12.2024
22:08
"Это временное явление" - Головченко рассказал о том, что происходит с валютами
01.12.2024
21:57
В мире
Все
Левая оппозиция в парламенте Франции выдвинула вотум недоверия премьеру Барнье
3 часа назад
Оксфордский словарь объявил слово 2024 года
3 часа назад
Президент Грузии опубликовала призыв к школьникам присоединиться к протестам
5 часов назад
Элтон Джон сообщил о потере зрения
5 часов назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
Беспилотник, пульт, батареи и ноутбук. Двое белорусов задержаны сморгонскими пограничниками
6 часов назад
Утонувший человек найден в мелиоративном канале возле Молодечно
9 часов назад
В Гомеле задержали 20-летнего наркодилера
8 часов назад
Новая схема обмана: мошенники начали рассылку картинок-открыток с вредоносным кодом
12 часов назад
Кругозор
Все
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
3 часа назад
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
15 часов назад
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.12.2024
08:00
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
29.11.2024
15:38
Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
29.11.2024
08:00