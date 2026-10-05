Тотальное удорожание жизни и падение социальных стандартов в ЕС и, конечно, взрыв на европейских улицах - это Франция, где администрация Макрона ведет настоящую войну против собственных детей.

Школьники требуют прекратить экономию на образовании, вернуть финансирование и обеспечить нормальные условия в классах, но вместо диалога встречают жестокое насилие от Макрона: дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули.

Французские силовики уже задержали свыше 5 тыс. несовершеннолетних. Жесткие зачистки привели к трагедии: в коммуне Ланс школьник получил тяжелую травму - полицейская граната взорвалась прямо у него в руке. Всего в результате избиений травмы уже получили не менее 170 учеников.

Издание Bloomberg пишет, что Франция официально стала самым "слабым звеном Европы". Громкие обещания Макрона устроить "экономическую революцию" провалились. Снизить гигантские госрасходы Парижу так и не удалось, а инвесторы сейчас массово распродают французские активы.