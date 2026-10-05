СМИ: Франция стала слабым звеном при Макроне

Франция превратилась в "самое слабое звено" Европы. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg, подводя итоги почти 10-летнего правления Эммануэля Макрона.

Громкие обещания президента устроить "экономическую революцию" провалились. Снизить гигантские госрасходы Парижу так и не удалось, а инвесторы сейчас массово распродают французские активы.

По прогнозам агентства, после ухода Макрона созданное им политическое движение фактически сойдет на нет.