СМИ: милитаризация Германии пугает союзников по ЕС

Стремительная милитаризация Германии вызывает растущую обеспокоенность в Европе, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, еще недавно западные лидеры призывали Берлин больше тратить на оборону. Но теперь европейские чиновники переживают, что усиление военной мощи ФРГ может изменить баланс сил на континенте. В частности, Польша опасается возрождения старых территориальных претензий, а Франция - что Германия вытеснит ее с позиции ведущей военно-промышленной державы.

Согласно последним данным, в 2026-м оборонные расходы ФРГ выросли примерно на 25 % по сравнению с прошлогодним показателем.